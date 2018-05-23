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67-летняя пловчиха-рекордсменка разделась вместе с Брук Шилдс
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67-летняя пловчиха-рекордсменка разделась вместе с Брук Шилдс 

News.ru 46 минут назад
Бренд Swim suits For All, выпускающий пляжную одежду для разных возрастных категорий и размеров, отснял новую коллекцию. К съёмкам в качестве моделей привлекли не только известную актрису и модель Брук Шилдс, но и 67-летнюю обладательницу мирового рекорда Гинесса, пловчиху Пэт Галлант Шарет.
Этой фотосессией создатели новой коллекции хотели напомнить женщинам, что предстоящим летом необходимо выйти на пляж вне зависимости от своего возраста, веса и упругости кожи и, наконец, перестать стесняться себя.
Ранее австрало-американская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия в своём прямом эфире в Instagram предстала полностью обнажённой в ванне. Самые пикантные части тела Азалия прикрыла рукой.
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