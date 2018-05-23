Летим на сладкое: ювелирные украшения с пчелами

Пчелы не только производят вкусный мед, но и ответственны за то, чтобы опылять продовольственные культуры на всей планете. Так что неудивительно, что такое маленькое и при этом такое важное насекомое во все времена было символичным талисманом для людей, который в первую очередь означал трудолюбие, усердие и мудрость. В ряде культур пчелы считались «сообщницами» Бога в создании мира, их тесно связывали с высшими силами, которые противостоят злым духам. В Древней Греции считали, что в пчел превращались души ушедших, а сами насекомые курсировали между местами обитания людей и потусторонним миром. У египтян пчела была эмблемой зарождения жизни, гармонии и внутренней энергии, которую человек накапливает на протяжении жизни, как пчелы собирают мед. Пожалуй, какое еще насекомое может похвастаться такой обширной эмблематикой?

Подвеска с пчелой

К каким нарядам больше всего подойдет эта подвеска с пчелкой? Правильно, к платьям и топам с пестрым цветочным принтом, чтобы ваше ювелирное насекомое чувствовало себя в комфортной «домашней» среде.

Подвеска SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, эмаль (заказать)

Браслет с фианитами

Даже если ни сейчас, ни в подростковом возрасте вы не увлекались ботаникой, вы точно захотите иметь в своей коллекции этот необычный браслет. Насекомых в нем «оживляют» цветные фианиты, а вместо привычной цепочки — пчелиные соты.

Браслет SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, эмаль (заказать)

Серьги из серебра с эмалью

Если в одном ухе вы носите несколько сережек, приобретите себе комплект из нескольких украшений разного размера: серьги-гвоздики будут отлично смотреться с висячими серьгами с синонимичной символикой и из металла похожего оттенка.

Серьги SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, эмаль (заказать)

Кольцо с фианитами

Еще один лиричный синоним пчел — это звезды на небе. Древние люди верили, что звезды горят над нами, как заветные желания, которые ждут своего исполнения, и таким же смыслом наделяли и пчел: они носили в воздухе чьи-то сокровенные мечты.

Кольцо SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, эмаль (заказать)

Серьги с алпанитами

Если присмотреться внимательно к этому украшению, вы догадаетесь, что его форма напоминает пчелиные соты. Именно в них поселились благородные синеглазые алпаниты, которые и делают эти серьги такими роскошными на вид.

Серьги SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, алпаниты (заказать)

Колье с фианитами

Как мы уже рассказывали, этим летом в моду триумфально вернулись цепи. Если вы не решаетесь носить классику, боясь сравнения с рокерами (ну, мало ли!), обратите внимание на это колье со звеньями в форме пчелиных сот. Это украшение легко впишется в любой образ.

Колье SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, эмаль (заказать)

Брошь с малахитом

Броши вошли в моду не по одной, а в множественном числе, вдохновляя нас на новое хобби: научиться собирать из этих миниатюрных украшений тематические комбинации со смыслом. Например, в стиле Древнего Египта.

Брошь SL из коллекции Bees, серебро, фианиты, перламутр (заказать)

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