Многодетные семьи смогут посмотреть коллекцию уникальных роз в «Сокольниках» бесплатно

ПКиО «Сокольники» приглашает многодетные семьи Москвы бесплатно посетить Большой розарий в любой день недели.

Как уточнили в пресс-службе парка, льгота распространяется на семьи с тремя и более детьми до тех пор, пока самому маленькому не исполнится 16 лет (18 — при учебе в общеобразовательном учреждении), при предъявлении соответствующего документа, причем необходимо показать оригинал удостоверению, подтверждающего льготную категорию.

Напомним, что Большой розарий парка «Сокольники» работает с 12.00 до 21.00 всю неделю, за исключением понедельника — это санитарный день. Первые цветы здесь появились в 1953 году, ко Всемирному фестивалю молодежи. К 2000 году коллекция роз была утрачена, однако сохранившиеся растения, в том числе уникальные сорта — раритеты дендрологии и вызывают интерес ученых. В настоящее время розарий восстановлен, проект сделан в едином стиле и демонстрирует посетителям композиции из роз и других растений. В розарии также содержится большое количество кустарников, деревьев и цветов.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».