45 лучших пар легкой обуви для этого лета

Закрепившиеся +20 градусов позволяют отказаться от практичной обуви в пользу красивой: мы нашли четыре десятка кед, кроссовок, балеток, сандалий и шлепанцев, которые прослужат все это лето.

Наконец, можно носить сетчатые эспадрильи Dior, футуристичные кроссовки Prada, дискобольные кеды Valentino и твидовые шлепанцы Chanel — все они станут разумной инвестицией в гардероб по причине «неубиваемости» и сочетаемости с другими элементами образа. Первые миксуем с полупрозрачным платьем из весенне-летней коллекции, вторые — с курткой как у виртуальной модели Микелы Соусы, третьи — с мешковатым черным комбинезоном, а четвертые — с льняными белоснежными шортами и жакетом.

Более демократичные, но такие же универсальные варианты можно найти у российских марок. Например, возрожденный советский бренд «Два мяча» делает кеды с «подписью» и рифленой подошвой — точно как у Виктора Цоя Юрия Гагарина и Сергея Сыроежкина в «Приключениях Электроника». Петербургский Affex создает кроссовки в честь главных музыкальных фестивалей: Hellfest Open Air, Burning Man и Coachella. А дизайнер Лена Максимова выпускает первую (лимитированную!) коллекцию обуви — монохромные кожаные мюли с металлическими цветами. Все они стоят до 16 000 рублей, а прослужат не меньше растиражированных подиумных моделей (мы тестировали!).

Кстати, мюли — самая модная обувь этого лета, заставляющая «терять пятки» эспадрильи, кроссовки и лакированные балетки. Найти их можно в коллекциях Minorquines, Suecomma Bonnie, Givenchy и нового обувщика британского королевского семейства Aquazzura — именно этот бренд делал свадебные туфли Меган Маркл.