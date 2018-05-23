Казанцев приглашают на показ мод для пожилых «Подиум зрелой красоты»

«Декаду добра» 24 мая завершит показ мод для пожилых «Подиум зрелой красоты». Начнется показ в 19:30 в центре современной культуры «Смена». Моделями станут участники проекта «Жизнелюб» — люди пенсионного возраста. «Мы показываем не вещи — мы показываем людей!» — таков подход организаторов события. До показа мод состоится мастер-класс. Он начнется в 16:30. А в 16:00 откроется внутренний дворик «Смены», где гостей ждут мини шоу-рум европейского бренда WITT с модными новинками, фуд-стойка, музыка, волшебные фонарики и расслабляющая атмосфера. В деталях программу события можно изучить по ссылке.