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Казанцев приглашают на показ мод для пожилых «Подиум зрелой красоты»
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Казанцев приглашают на показ мод для пожилых «Подиум зрелой красоты» 

Казанский репортер 23 мая 2018
Фото: Казанский репортер
«Декаду добра» 24 мая завершит показ мод для пожилых «Подиум зрелой красоты». Начнется показ в 19:30 в центре современной культуры «Смена». Моделями станут участники проекта «Жизнелюб» — люди пенсионного возраста. «Мы показываем не вещи — мы показываем людей!» — таков подход организаторов события. До показа мод состоится мастер-класс. Он начнется в 16:30. А в 16:00 откроется внутренний дворик «Смены», где гостей ждут мини шоу-рум европейского бренда WITT с модными новинками, фуд-стойка, музыка, волшебные фонарики и расслабляющая атмосфера. В деталях программу события можно изучить по ссылке.
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