10 крутых идей для летних нарядов

1.

Романтичное платье миди с открытыми плечами в сочетании со шляпой и деревянной сумкой — классический летний лук для городской модницы.

2.

Розовый — один из главных цветов весенне-летнего сезона 2018. А total pink — настоящий хит. Советуем попробовать!

3.

Деним сейчас очень популярен. Поэтому смело ищите себе джинсовые вещи по вкусу. Начните свою коллекцию с юбки, которую можно носить с кроп-топами, рубашками и футболками.

4. Юбка-карандаш — настоящая звезда этого года. А если она будет еще асимметричного кроя и с цветочным принтом, то это вдвойне круто. А вместе с белыми кедами — просто must have! 5.

Клетки много не бывает. Тем более, если это костюм с юбкой яркого цвета. Сбалансировать лук помогут однотонные топы, обувь и спокойные аксессуары.

6.

Двуцветное платье из тонкого денима с пуговицами по всей длине будет очень круто смотреться поверх белой майки. А в качестве обуви подойду «уродливые» сандалии или белые кроссовки.

7.

Если у вас еще нет комбинезона, то призываем вас эту ситуацию исправить. В них ходят все фэшионисты и модные селебрити. Они подойдут и в качестве повседневного наряда, и для важного мероприятия.

8.

Сегодня мы уже рассказали о том, что одежда из льна завоевывает рынок. Поэтому смело выбирайте платья, юбки и брюки из этого материала. А как их носить, читайте тут.

9.

Если вы давно хотели приобрести себе эти кроссовки Louis Vuitton , но не знали, с чем их комбинировать, мы нашли крутой вариант на лето: женственное платье с цветочным принтом и перьями будет круто выглядеть на контрасте с массивной обувью.

10.

Ромперы можно назвать самой удобной одеждой. Вам особо и стараться не надо, потмоу что одна эта вещь определяет весь лук. Выбирайте модели из денима или льна и носите вместе с грубыми ботинками, как это делает Карли Клосс.