«С розовыми волосами и в латексе»: Вера Брежнева показала оригинальный стиль

Известная эстрадная певица и телеведущая Вера Брежнева удивила своих подписчиков целой серией необычных фотографий, на которых ее светлые длинные волосы выкрашены в розовый цвет. Сама она при этом выглядит не как взрослая женщина, а скорее как экспериментирующий со стилем подросток.

Супруга успешного музыкального продюсера Константина Меладзе 36-летняя певица Вера Брежнева является одной из самых желанных и сексуальных женщин в стране. Кажется, что к длинным стройным ногам блондинки положен весь мир, ведь мало кто может сравниться с ней в красоте.

Артистка нашла свой неповторимый стиль и не пытается экспериментировать, явно считая, что лучше придерживаться того, что уже проверено годами. Впрочем, редакция одного из украинских изданий смогла переубедить бывшую участницу музыкального коллектива «ВИА Гра».

На новых снимках, которыми Брежнева щедро поделилась с подписчиками своего микроблога, она позирует в молодежном образе с окрашенными в нежно-розовый цвет волосами.

«Розовое настроение», — подписала фотографии артистка. Многие интернет-пользователи, как и следовало ожидать, не устают восхищаться такой красотой.

«Какие нереальные и красивые образы!» «Прекрасная Верочка такая нежная милая красивая и хрупкая никогда не стареющая мамочка» «У Киркорова цвет настроения синий, а у Верочки — розовое настроение» «С розовыми волосами и в латексе Вы как подросток» «Юная и красивая куколка» «Вы со временем не стареете, а молодеете… А может дело в цвете волос»

Но далеко не все образы Веры Брежневой нравятся ее поклонникам в социальных сетях. К примеру, выход артистки на красную дорожку Каннского кинофестиваля разочаровал многих ее фанатов.