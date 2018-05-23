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Самые свежие тренды в костромской бизнес — фотографии от фотографа Евгении Шарапиной
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Самые свежие тренды в костромской бизнес — фотографии от фотографа Евгении Шарапиной 

k1news.ru 23 мая 2018
Фото: k1news.ru
У костромских бизнесменов появилась возможность провести профессиональную фотосьемку своих товаров и услуг прямо на рабочем месте. Теперь для этого не нужно арендовать студию и перевозить дорогостоящие предметы съемки. Модный фотограф Евгения Шарапина и ее команда Artlook проводят фотосессии с помощью специальной мобильной фотосутдии, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Студия фотодизайна Artlook создает фото и видео упаковку для бизнеса любого уровня. Компания работает уже третий год с бизнес-сегментом Иваново, Москвы, Ярославля и Костромы.
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Основными направлениями деятельности команды профессионалов являются рекламная съемка, видеосъемка товаров и услуг. В портфолио уже есть проекты по фуд-съемке, фотосъемке ювелирных изделий, коллекций одежды и аксессуаров для ведущих брендов региона и бизнес-портреты.
Студия Artlook также занимается съемкой мероприятий любого масштаба. Например, фотосессия дня рождения компании KIDNESS, дегустация десертов в комплексе VOLGA, фотосопровождение Kostroma Bisness Weekend и зеленого марафона «Бегущие сердца» от Сбербанк.
В Artlook можно заказать графический дизайн рекламных материалов или изготовление рекламной полиграфии, фотокниг, выпускных альбомов и журналов.
Портфолио доступно по ссылке
Заказать сьемку возможно по телефону +7 953 655 57 55.
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