5 актуальных пар обуви на лето (кроме босоножек)

Не самые очевидные варианты обуви на лето — в обзоре OK-MAGAZINE.ru.

Кроссовки

Небольшая поправочка: кроссовки, которые выглядят настолько привлекательно, что их жалко носить в зал. Уличные модницы уже давно подружили кроссовки с платьями, а спортивные бренды с энтузиазмом вписались в эту концепцию. Поэтому теперь найти кроссовки, покрытые глиттером будет легче легкого. В новой линейке Premiata, посвященной так и не увидевшей свет третьей части саги «Убить Билла», таких пар больше одной.

Premiata

Кроксы

Кроксы сейчас действительно повсюду. Это заметили не только мы, но и актриса Дрю Бэрримор , которая недавно выпустила собственную капсулу для бренда Crocs. Дизайны Дрю получились такими элегантными и минималистичными, что ходить в них можно даже на работу.

Crocs

Еще один трендовый вариант для тех, кто не любит босоножки — кеды-хайтопы. Если просто кеды вам поднадоели, присмотритесь к моделям из твида. Самые классные мы нашли в актуальной линейке Jog Dog.

Jog Dog Удобная и самая близкая альтернатива босоножкам — мюли. Чтобы быть на высоте, не обязательно вставать на экстремальные шпильки, а вот квадратные миди-каблуки — то, что доктор прописал. В летней коллекции Patrizia Pepe есть пара вариантов.

Patrizia Pepe

Ботильоны

Если кеды и кроссовки хоть как-то вяжутся с летним гардеробом, то ботильоны в нем представить гораздо сложнее. Вместо тысячи слов Zara выпустили полусапожки с перфорацией, ходить в которых и модно, и не жарко.