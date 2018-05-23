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5 актуальных пар обуви на лето (кроме босоножек)
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5 актуальных пар обуви на лето (кроме босоножек) 

Журнал ОК! 23 мая 2018
Не самые очевидные варианты обуви на лето — в обзоре OK-MAGAZINE.ru.
Кроссовки
Небольшая поправочка: кроссовки, которые выглядят настолько привлекательно, что их жалко носить в зал. Уличные модницы уже давно подружили кроссовки с платьями, а спортивные бренды с энтузиазмом вписались в эту концепцию. Поэтому теперь найти кроссовки, покрытые глиттером будет легче легкого. В новой линейке Premiata, посвященной так и не увидевшей свет третьей части саги «Убить Билла», таких пар больше одной.
Premiata
Кроксы
Кроксы сейчас действительно повсюду. Это заметили не только мы, но и актриса Дрю Бэрримор, которая недавно выпустила собственную капсулу для бренда Crocs. Дизайны Дрю получились такими элегантными и минималистичными, что ходить в них можно даже на работу.
Crocs
Еще один трендовый вариант для тех, кто не любит босоножки — кеды-хайтопы. Если просто кеды вам поднадоели, присмотритесь к моделям из твида. Самые классные мы нашли в актуальной линейке Jog Dog.
Jog Dog  Удобная и самая близкая альтернатива босоножкам — мюли. Чтобы быть на высоте, не обязательно вставать на экстремальные шпильки, а вот квадратные миди-каблуки — то, что доктор прописал. В летней коллекции Patrizia Pepe есть пара вариантов.
Patrizia Pepe
Ботильоны
Если кеды и кроссовки хоть как-то вяжутся с летним гардеробом, то ботильоны в нем представить гораздо сложнее. Вместо тысячи слов Zara выпустили полусапожки с перфорацией, ходить в которых и модно, и не жарко.
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