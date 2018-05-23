От Юдашкина до Терехова: какие платья выбирают дети звезд на выпускной

Александра, дочь певицы Славы, попрощалась со школой в прошлом году. На последнем звонке девушка появилась в пыльно-бежевом платье с кружевом и ажурным подолом. Фото: www.instagram.com/alexandrawinter

Для выпускного бала Александра выбрала более взрослый образ от бренда Jovani. Алое платье в пол с сияющим лифом девушка не стала дополнять украшениями, а волосы убрала наверх, придав прическе объем. Цены на наряды в бутике начинаются от 14 тысяч, а стоимость вечернего платья может доходить до 35-50 тысяч рублей. Фото: www.instagram.com/alexandrawinter

«Тааак… и кто здесь дочка?» — оставляли поклонники комментарии под снимком Тины Канделаки и выпускницы Мелании. Обе героини и правда выглядят интересно и свежо. Так что вдохновляться можно и дерзким look’ом девушки и черно-белым нарядом звездой мамы. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki

«Поставила на черное» также и Полина Куценко — только в ее исполнении мини-длина сменилась на макси, а разрезы стали менее выраженными. С окончанием театрального института имени Щукина начинающую актрису поздравляла вся семья: мама, бабушка и папа. Фото: соцсети

Модные образы Стефании Маликовой всегда становятся предметом обсуждений: то девушка похвастается «взрослым» брендовым платьем, то придет на школьную линейку в наряде за 65 тысяч. К выпускному Стеша готовилась особенно тщательно, заказав светло-голубое платье со смелым разрезом у Валентина Юдашкина . По некоторым данным, наряд обошелся Маликовой-младшей в 300 000 рублей. Фото: www.instagram.com/steshamalikova

«Мне нравятся платья в пол, но на свой выпускной я надену короткое платье и высокие каблуки — горжусь своими ногами и хочу подчеркнуть их», — рассказывала о своих предпочтениях Алеся Кафельникова . Модель не изменила принципу «больше ног — меньше ткани», наряжаясь и на свой последний звонок в 2016-м. Фото: соцсети.

Екатерину Старшову все еще именуют «Пуговкой из „Папиных дочек“». А девушка тем временем уже окончила 9 классов и получила аттестат с отличием. Прощаться со школой Катерина пришла в платье насыщенного синего оттенка, как и мама счастливой выпускницы. Фото: instagram.com/ekstarshova/

Полина Виторган образ на выпускной выбирала вместе с Ксенией Собчак и остановилась на цветочном наряде лаконичного кроя от Александра Терехова . Девушка закончила школу в 2013-м, так что модель уже покинула коллекции дизайнера. Но подобное платье — с ярким принтом и без лишних деталей — обойдется покупателю в 50-70 тысяч. instagram.com/polinavitorgan