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В начале было слово: футболка с надписями — вещь, без которой лето не лето
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В начале было слово: футболка с надписями — вещь, без которой лето не лето 

Grazia 23 мая 2018
Фото: Grazia
Впрочем, это не означает, что шутки на футболках теперь табу: удачная игра слов или забавная цитата будут уместны, как и всегда. А вот вещи с грубыми надписями, сексистскими высказываниями или откровенно политическими лозунгами пролетают ниже модных радаров — если вы станете прокламировать свои взгляды так откровенно, рискуете остаться непонятой.
Еще один хит — «хорошо забытые старые» футболки с логотипами. Причем логотипы культовых демократичных марок на футболках уместнее, чем лого люксовых брендов. А все благодаря неугасающей моде на демократичность и здоровую самоиронию.
Идеальная футболка с надписью на груди (или сзади на плечах, чем черт не шутит) должна быть базового цвета и самого лаконичного фасона. Неоновые тишотки с бахромой и разрезами будут смотреться избыточно.
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