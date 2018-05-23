В начале было слово: футболка с надписями — вещь, без которой лето не лето

Впрочем, это не означает, что шутки на футболках теперь табу: удачная игра слов или забавная цитата будут уместны, как и всегда. А вот вещи с грубыми надписями, сексистскими высказываниями или откровенно политическими лозунгами пролетают ниже модных радаров — если вы станете прокламировать свои взгляды так откровенно, рискуете остаться непонятой.

Еще один хит — «хорошо забытые старые» футболки с логотипами. Причем логотипы культовых демократичных марок на футболках уместнее, чем лого люксовых брендов. А все благодаря неугасающей моде на демократичность и здоровую самоиронию.

Идеальная футболка с надписью на груди (или сзади на плечах, чем черт не шутит) должна быть базового цвета и самого лаконичного фасона. Неоновые тишотки с бахромой и разрезами будут смотреться избыточно.