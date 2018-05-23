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Доступная роскошь. Как зарабатывать миллионы на любви к моде
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Доступная роскошь. Как зарабатывать миллионы на любви к моде 

Forbes.ru 23 мая 2018
Фото: Forbes.ru
Генеральный директор Twinset Алессандро Вариско в модной индустрии работает давно. Еще в 1990-х он стал директором по продажам Valentino в Италии, затем работал в Versace, Gianfranco Ferre, был управляющим директором Moschino, а в 2015 году возглавил Twinset Simona Barbieri S. p. A. Одна из задач Вариско в Twinset — сокращение сети дистрибьюторов и выход на региональные рынки напрямую. Алессандро считает, что сегодня бренды должны быть ближе к покупателю и лишние посредники для этого не нужны.
За 30 лет своего существования бренд Twinset стал олицетворением таких понятий, как бохо-шик и доступная роскошь. С последним, впрочем, Алессандро Вариско не согласен. Об этом, а также о роли CEO в модной компании Вариско рассказал Forbes Life.
О доступной роскоши
Мне не нравится это определение. Роскошь — это роскошь. Мы же предлагаем альтернативу. Да, Twinset работает на людей с тем же кошельком, что у посетителей магазинов люксовых марок. Но у наших покупателей другие приоритеты. Они хотят тратить деньги на путешествия, занятия спортом, саморазвитие, поэтому в магазине одежды они ищут оптимальное соотношение цены и качества. К такому соотношению мы и стремимся.
О важности историй
Сегодня бренды не могут позволить себе делать ставку только на своей продукции, какой бы прекрасной она ни была. Чтобы привлечь покупателей, необходимо научиться рассказывать истории. Из двух белых футболок люди выберут футболку бренда, транслирующего близкие и понятные им ценности.
О женском героизме
По-моему, быть женщиной сегодня — это героизм. Женщина совершает подвиги ежедневно: следит за порядком в доме, воспитывает детей, трудится в офисе, успевая в перерывах между всеми заботами заняться йогой или теннисом. Поэтому в некотором роде одежда Twinset — это броня, в которой женщины ведут ежедневные бои. Но броня, которая позволяет оставаться женственной и романтичной.
О роли CEO в модном бизнесе
Нельзя работать в модной индустрии и не любить моду. Ведь моя работа не заключается только в том, чтобы считать цифры — я много общаюсь с дизайнерами, пытаюсь не дать им улететь совсем высоко, когда они творят. Конечно, здесь главное не пережать. Я даю дизайнеру чистый лист бумаги и свободу творчества, а сам слежу, чтобы он не начал рисовать на столе.
Об отношении к покупателю
Я всегда говорил, что покупатель — это часть компании. Надевая одежду бренда, он становится его представителем. Так что мы должны уважительно относиться к покупателям, чтобы завоевать их лояльность.
Об роли интернета
Интернет изменил вектор коммуникации. Если раньше модные бренды диктовали тренды, то сегодня мы все прислушиваемся к потенциальным клиентам, коммуникация начинает строиться снизу вверх.
О модной индустрии
Модной индустрии надо немного притормозить. Да, мода — это многомиллиардный бизнес, но это и творчество. На творческий процесс в наши дни остается катастрофически мало времени.
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