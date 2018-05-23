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Что случилось в модном Доме: Фрол Буримский покидает Ulyana Sergeenko
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Что случилось в модном Доме: Фрол Буримский покидает Ulyana Sergeenko 

WMJ.ru 23 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Бренд-менеджер и партнер марки Ulyana Sergeenko покидает Дом спустя 7 лет работы.
Фрол пришел в Ulyana Sergeenko в 2011 году, а уже спустя 2 года Ульяна привезла в Париж кутюрную коллекцию. Безусловно, заслуга быстрого взлета молодого российского бренда, в том числе, в грамотном PR сопровождении, за которое в марке отвечал как раз Буримский. Профессионалы индустрии не по наслышке знают, что мало быть талантливым дизайнером, важна хватка и правильные люди. Вокруг Ульяны и у Ульяны все это было. Но что же произошло? Почему второй человек в Доме вдруг покидает его? КТо теперь будет сопровождать Ульяну, как в плане PR, так и на красных ковровых дорожках. Ведь последнее время дизайнер практически никуда не выходила без своего друга и партнера.
WMJ.ru будет держать руку на пульсе и следить за развитием ситуации, а пока — пожелаем Фролу Буримскому успеха, возможно, уже в кресле креативного директора какого-либо бренда. Кто знает, кто знает…
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Фото: архивы пресс-служб
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