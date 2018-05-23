Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летом

С наступлением лета, хочется легкости во всем. Тяга ко всему натуральному и к самой природе, становится чем-то неотделимым от этого времени года. Натуральные ткани, натуральны изделия, вещи из натуральных материалов самым ненавязчивым образом появляются в нашем гардеробе. Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летомСумки Плетеные вещи из натуральных материалов относятся к той категории вещей, без которых, лето вроде как и не лето вовсе. За исключением массивных кожаных сумок, в основном плетеные изделия все легкие и очень красивые. Сумки из легких материалов, удобны в использовании на каждый день, во время прогулок, на вечеринке, все зависит от того, какой они формы и каких размеров.

Шляпы Плетеные шляпы — так же удобны. Широкие поля могут хорошо скрыть лицо и шею от солнца, защитив кожу от воздействия солнечных лучей. Так же, подобный аксессуар поможет ее обладательнице создать романтичный образ. Особенно, если шляпа украшена лентой или бантом.

Украшения Плетеные украшения, особенно браслеты, уже не первый год прочно используются всеми модницами мира. Их можно увидеть на запястьях самых известных звезд мира. Они выглядят довольно стильно, и обычно вписываются в разные стили самым удачным образом. Обувь Плетеная обувь, и обувь на плетеной подошве (так называемые эспадрильи) вошли в моду много лет назад, но по сегодняшний день, они более, чем популярны. Их легкость, и удобство покорили сердца большинства женщин и мужчин. И даже не смотря на то, что они не практичны в дождливую погоду, все же в летнее время они незаменимы. Читайте также: Модные тенденции: Белые брюки, как и с чем их носить Платье с оборками: от самых несуразных, до самых красивых