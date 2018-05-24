Встреча с бьюти-блогером в «Центре культуры и спорта» произвела фурор

Встреча с бьюти-блогером, визажистом Недели Моды в Москве-2018 Марией Пырковой и ее командой стилистов состоялась в «Центре культуры и спорта» в среду, 23 мая.

Мероприятие посвятили трендам сезона весна-лето 2018 года в одежде и макияже. Посетили встречу 40 женщин, которые активно дискуссировали с выступающими. Стилист Мария Домикас представила презентацию «Тренды Весна-Лето 2018». Она рассказала, как правильно носить сумки, какие цвета популярны в этом году и о приемах грамотного сочетания одежды.

Но «гвоздем» программы стал мастер-класс «Уроки красоты». В программе были глубокое очищение кожи лица, уход за руками, повседневный макияж.

— Мария Пыркова стала нашей гостьей уже в третий раз, но такого ажиотажа еще не было: к нам пришли не только жители района, но и подписчики визажиста. Все было очень оживленно, особенно жаркой выдалась дискуссия о том, что нужно наносить на лицо в летнее время, а что нет, — рассказала директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Как оказалось, главным трендом текущего сезона является эффект легкой дымки из пигментов, которые подчеркивают естественную красоту женского лица.

— Искусству нанесения грамотного макияжа наши гостьи учились более двух часов. Встреча началась в 19:00, но даже после 21:30 женщины все еще увлеченно участвовали в мастер-классе, — добавила Анна Петровна.

Отметим, что встреча с Марией Пырковой прошла в рамках проекта «Оффлайн-среда» краудсорсинга «Культурные центры. Будущее».

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/24/41261/