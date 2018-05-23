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Спорт-шика много не бывает! Цветной пластик и геометрия в новом лукбуке Dokuchaeva
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Спорт-шика много не бывает! Цветной пластик и геометрия в новом лукбуке Dokuchaeva 

WMJ.ru 23 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Новая осенне-зимняя коллекция молодого российского бренда Dokuchaeva основана на сочетании классического и спортивного стилей.
В лукбуке помимо одежды впервые продемонстрированы аксессуары: сумки, носки, очки, брендированные брелоки. Образы богаты спортивными элементами, такими как пояса и шнурки. Классические пальто и платья, брюки прямого кроя и строгие юбки-карандаши сочетаются с элементами спортшика. В коллекции также присутсвтуют разнообразные принты, например, вертикальные полосы в геометрическом стиле или пейсли в флоральном.
Коллекция богата активным использованием цветовой палитры, образы фактурны и сочетают в себе разнообразный материал: шелк, в том числе и жаккардовый, хлопок, органзу, вискозу, полиэстер, эко-мех, велюр, цветной углепластик и пластмассу. В лукбук также вошли длинные перчатки — тренд предстоящего осеннего сезона.
Дизайнер мастерски интепретирует популярный во всем мире стиль спорт-шик, создавая образы на грани классики и уличной моды.
Листай галерею, там ты найдешь множество крутых образов для вдохновения. И не забудь посмотреть видео!
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Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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