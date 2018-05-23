Уроки стиля от Оливии Манн, Хейли Болдуин и Эмилии Кларк

Оливия Манн успешно обыгрывает модный в этом сезоне комбинезон. Актриса пикантно показывает кружевной бра, расстегнув пару пуговиц, делает акцент на талии при помощи черного кожаного ремешка и добавляют к аутфиту яркую деталь в виде коралловых босоножек.

Королева casual стиля и новый амбассадор Tommy Icon демонстрирует идеальный лук на каждый день: светло-голубые джинсы с завышенной талией, обтягивающий белый коп-топ, белые ботинки и вязаный кардиган с яркими полосками. в качестве аксессуаров модель выбрала крупные черные очки и любимую сумку Supreme.

А Эмилия Кларк недавно появилась в образе успешной бизнес-леди (кем она, в принципе, и является). Серый брючный костюм двойка и серое полупальто актриса оттеняет черным кружевным боди, модными очками и классическими белыми лодочками.