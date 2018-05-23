Ирина Шейк в романтичном платье вышла на прогулку с дочерью

Супермодель Ирина Шейк может заставить оборачиваться ей в след в любой ситуации. Сначала она приковывала всё внимание фотографов к себе во время Каннского фестиваля, а теперь папарацци «охотятся» за ней в обычной жизни. 23 мая Шейк заметили во время прогулки с дочерью. Ирина надела красное романтичное платье с глубоким декольте, белые кеды и крупные чёрные очки (в стиле Виктории Бекхэм ).

Волосы Ирина убрала в низкий хвост, а из украшений выбрала минималистичную цепочку и «то самое» кольцо с изумрудом, которое подарил ей Брэдли Купер

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

В последнее время Шейк полюбила простые фасоны и сочетания. Недавно её заметили на свидании с бойфрендом в стильном платье-халате.