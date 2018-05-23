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Что такое клетка барбери?
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Что такое клетка барбери? 

Я Покупаю 23 мая 2018
Фото: Я Покупаю
Клеткой барбери (она же бёрбери и бербери) называют черно-бело-красный клетчатый узор на бежевом фоне от британского бренда Burberry — производителя люксовой одежды, аксессуаров и парфюмерии.
Впервые свой фирменный принт компания Burberry представила в 1924 году — на подкладке верхней одежды. Покупатели увидели бежевую клетку случайно, когда тренчкоты вывернули наизнанку для оформления витрины, и потребовали еще.
Неудивительно, что этот тартан быстро превратился в визитную карточку бренда и стал модным, причем уже не только в сегменте люкс: в бежевой клетке ходили звезды и футбольные фанаты, ее использовали для оформления бытовой техники и купальников. А в 2018 году любимый принт Burberry переосмыслил культовый российский дизайнер Гоша Рубчинский, создав с брендом капсульную коллекцию и выведя шотландку, ставшую уже классикой, на новый уровень популярности.
Рубашка House Check от Burberry, цена:от 21 100 руб. на сайте farfetch.com  Эспадрильи, Burberry, цена: от 21 100 руб. на сайте farfetch.com  Больше о принтах:
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