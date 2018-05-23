С чем носить боди этим летом?

Боди — это одежда или все же нижнее белье? В ответах на вопрос может не на шутку разгореться целая полемика между теми, кто считает, что сексуальные наряды всем хороши и вообще улучшают личную жизнь, и теми, кто уверен в том, что любые обтягивающие вещи выглядят пошло и вышли из моды еще в конце 2000-х. Мы пойдем дальше и попробуем вас убедить в том, что боди — это даже больше чем одежда, а практически часть вашего тела и одновременно универсальная униформа для самых разных стилей и поводов. И да, необязательно копировать семейку Кардашьян и носить боди с велосипедками и просвечивающим лифчиком, есть способы обыграть этот предмет одежды без намека на вульгарность.

Боди, плащ, джинсы и лоферы

Да, у нас есть некие сомнения в том, что лето будет теплым. Уж слишком часто погода подводила нас даже в июле, чтобы прятать далеко в шкаф легкие пальто, тренчи и плащи. Кстати, именно этот образ запросто превращается в межсезонный, если добавить объемный свитер — желательно такой, чтобы открытое горло не скрывало полностью ваше любимое боди.

Джинсы Uniqlo (2 999 руб.); боди NikeLab (£63); плащ J. Crew (8 299 руб.); серьги SL, белое золото, сапфиры (заказать); лоферы Pazolini (7 521 руб. по скидке)

Боди, брючный костюм и босоножки на шпильках

Замолвим слово сразу и об официально-деловом, и о вечернем стиле. Этот образ прекрасно мог бы вписаться в оба дресс-кода, с тех пор как брючный костюм — вещь универсальная и для рабочих будней, и для выхода в свет. Если вы больше склоняетесь ко второму, то советуем вам боди телесного цвета (считайте, «невидимое») и туфли, которые будут блистать во всей красе уже на расстоянии.

Очки River Island (€22); брюки Mango (2 699 руб.); жакет Mango (5 499 руб.); боди Spanx (€41 по скидке); кулон SL, белое золото, бриллиант (заказать); босоножки Uterque (9 990 руб.)

Боди, легинсы и мюли на каблуках

Немножко Ким Кардашьян при желании может проявиться в каждой из нас. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы к столь обтягивающей одежде. Не обращайте внимания на модные правила, а ориентируйтесь на собственный комфорт, и если хотите, замените легинсы на черные джинсы skinny.

Легинсы Pull and Bear (1 599 руб.); соломенный козырек Asos (850 руб.); боди Skin (6 235 руб.); браслет SL, желтое золото (заказать); мюли Zara (2 999 руб.)

Боди, асимметричная юбка, сандалии и шляпа

Море, пляж, жара плюс тридцать… Этот образ мы скорее представляем в атмосфере курортного ничегонеделания, хотя он также хорош и для воскресных прогулок в августе. На месте топа может фигурировать также и слитный купальник, особенно если вы находитесь недалеко от пляжа.

Шляпа Nasty Gal (€18); юбка Bershka (2 799 руб.); подвеска «Сорокин», розовое золото (заказать); боди H&M (1 699 руб.); сандалии Zara (2 999 руб.)

Боди, укороченные джинсы и кожаная куртка

Из-за своей репутации униформы для танцев боди с юбками всегда выглядит изящнее, чем с брюками или шортами. Исключением, пожалуй, является только кружевное боди. В нем и так предостаточно женственности, и сильно необходим некий контраст с вещами, имеющими другое настроение. Например, с кожей и денимом.

Джинсы Derek Lam 10 Crosby (18 900 руб.); боди Chantal Thomass (22 000 руб.); куртка Stradivarius из искусственной кожи (2 999 руб.); кольцо SL, белое золото, бриллианты, сапфир (заказать); босоножки Zara (2 999 руб.)

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