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«Видно, что все натуральное»: Наталья Подольская предстала в топе без белья
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«Видно, что все натуральное»: Наталья Подольская предстала в топе без белья 

Eva.ru 23 мая 2018
Фото: Eva.ru
Певица Наталья Подольская показала фото в необычном воинственном образе. При этом «перчинки» артистке придало отсутствие нижнего белья. Поклонники артистки решили, что образ не подходит Наталье, но при этом оценили красоту ее груди.
Поклонники Натальи Подольской привыкли видеть ее в элегантных женственных платьях. Однако на днях она решила удивить общественность, опубликовав фото в майке и джинсовых шортах. При этом на бедрах у нее черный ремень с ножом, а в руке пистолет в кобуре. Воинственный образ дополнили черные грубые ботинки и массивное украшение на шее. В таком виде Наталья предстала в своем новом клипе, а теперь решила показать его отдельно в Инстаграме. «Вооружена, но в целом не опасна. Люблю мурлыкать песенки», — подписала необычный снимок Наталья Подольская.
Поклонники артистки в основном обратили внимание даже не на обилие оружия, а на отсутствие нижнего белья на теле Подольской. Они обсудили грудь певицы и в целом образ не оценили. «Видимо, бюстгальтер уже не в моде» «Зато видно, что все свое, натуральное» «Некрасивый образ, уныло как-то» «Грудь в разные стороны смотрит» «Наташа, Вы очень сексуальная. Надо девочку рожать, передавать шикарные гены»
На днях поклонники обеспокоились, что их любимица слишком похудела и стала выглядеть болезненно. Зато ее перестали подозревать в беременности, как прежде, как только появлялся намек на округлившийся живот. Недавно супруга Владимира Преснякова представила новый клип на песню «Проиграл», в котором она выступила в роли роковой соблазнительницы. Однако комментаторы в Сети решили, что это амплуа не подходит Наталье Подольской.
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