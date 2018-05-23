Это нам по плечу: 5 модных жакетов на лето

Характерный пример — выход Беллы Хадид . Супермодель, давно известная любовью к фешн-экспериментам (она не отказывается выгулять ни микроочки, ни кожаный наряд), уверенно носит объемный жакет с мини-платьем, далеким от делового стиля, и кроссовками. При этом не забывает добавить серьги-кольца, к которым питает слабость. В итоге образ Беллы, построенный на контрастах, выглядит на удивление гармоничным — не в последнюю очередь благодаря отсутствию принтов и сдержанной цветовой гамме. Не знаем, как вы, а Grazia ждет не дождется, чтобы примерить жакет в новом «амплуа». Присоединяйтесь!