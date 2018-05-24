Тренд сезона — белые аксессуары: как и с чем носить

Еще зимой тренд на белую обувь поверг многих российских модниц в шок. Ведь при наших погодных условиях практически невозможно выйти «чистыми из грязи». Однако вслед за блогерами и it-girls и мы поддались чудо-тренду, а к весне и вовсе пустились во все тяжкие. Поэтому встречай нашу подборку самых модных белых аксессуаров. Спойлер: там не только белые кеды!

Сумки

Белая сумка так и кричит: «Ура, лето!» Но ровно до тех пор, пока случайно не соприкасается, например, с темным денимом или толпой людей в общественном транспорте. Поэтому, прежде чем взять красавицу с собой, хорошенько обработай ее специальными средствами. Теперь тебе ничего не страшно и можно смело модничать.

Среди сумочек этим летом самые актуальные модели — это миниатюрные сэтчелы, вместительные шопперы, рюкзаки и сумки-корзины. Кстати, у них всех есть пять неоспоримых преимуществ перед сумками других цветов.

Подходят под аутфит в любой цветовой гамме;

Даже недорогая сумка белого цвета выглядит очень презентабельно (если поддерживать ее внешний вид);

На белой сумке очень легко сделать акцент, она станет приятной фишкой даже в самом простом образе;

На ярком солнце вещи внутри сумочки останутся прохладными на ощупь;

Фурнитура черного, красного или золотого оттенков делает твою сумку максимально классной.

Обувь

Белые туфли в этом сезоне должны носить все, кроме невест! О невестах мы тебе, кстати, тоже совсем скоро расскажем, а пока вернемся к туфлям. Белый цвет делает аккуратными и женственными даже самые грубые модели обуви, а такие сегодня в тренде. Обувь белого цвета — это всегда украшение образа. Некоторые аутфиты, например с белыми ботильонами, смотрятся очень футуристично. А уж белые босоножки и лодочки так украшают миниатюрную женскую ножку, что легко почувствовать себя принцессой.

Кстати, этим летом никуда и без белых кроссовок. Но в этом случае крайне приветствуются цветные вставки, например, на заднике или же по бокам. А можно поискать и крутые кеды с необычным принтом на белом фоне.

Другие аксессуары

На сумках и обуви наше белоснежное приключение не заканчивается, ведь мы еще забыли упомянуть белые головные уборы, ремни, бижутерию и, конечно, солнцезащитные очки. Все это тебе точно пригодится и на курортах, и в черте города. И не забудь, что носить белое с белым больше не моветон, и попробуй составить total white образ при первой же возможности.