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ФОТО: эволюция беременной моды
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ФОТО: эволюция беременной моды 

Детстрана.ру 24 мая 2018
Фото: Детстрана.ру
1. 1890-е. Просто добавьте побольше оборок и никто ничего не заметит!
2. 1920-е. Ревущие 20-е принесли свободные силуэты и заниженную талию — и будущие мамы вздохнули с облегчением.
3. 1930-е. А вот в 30-е беременным везло меньше: в моде были узкие талии и цветочные принты. Приходилось вставлять резинку!
4. 1950-е. Идеальный лук: свободный топ и брюки-капри.
5. 1960-е. Кукольные платья были в моде у беременных, во многом благодаря главной героине Мии Фэрроу из очень страшного фильма «Ребенок Розмари».
6. 1970-е. Участницы конкурса «Будущая мама года» демонстрируют моду тех лет.
7. 1980-е. Эта эпоха славилась своей чрезмерностью во всем: объемы, детали, принты.
8. 1990-е. Появились первые образцы деловой одежды для беременных — женщины становились все более независимыми.
9. 1990-е. Графичные принты для всех — и для беременных тоже!
10. 1990-е. Аллилуйя, Juicy Couture придумали первые джинсы для беременных!
11. Конец 1990-х. Беременность превозносится и демонстрируется без стеснения — в первую очередь, знаменитостями.
12. 2000-е. Беременные носят абсолютно все, что хотят!
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