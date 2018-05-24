ФОТО: эволюция беременной моды

1. 1890-е. Просто добавьте побольше оборок и никто ничего не заметит!

2. 1920-е. Ревущие 20-е принесли свободные силуэты и заниженную талию — и будущие мамы вздохнули с облегчением.

3. 1930-е. А вот в 30-е беременным везло меньше: в моде были узкие талии и цветочные принты. Приходилось вставлять резинку!

4. 1950-е. Идеальный лук: свободный топ и брюки-капри.

5. 1960-е. Кукольные платья были в моде у беременных, во многом благодаря главной героине Мии Фэрроу из очень страшного фильма «Ребенок Розмари».

6. 1970-е. Участницы конкурса «Будущая мама года» демонстрируют моду тех лет.

7. 1980-е. Эта эпоха славилась своей чрезмерностью во всем: объемы, детали, принты.

8. 1990-е. Появились первые образцы деловой одежды для беременных — женщины становились все более независимыми.

9. 1990-е. Графичные принты для всех — и для беременных тоже!

10. 1990-е. Аллилуйя, Juicy Couture придумали первые джинсы для беременных!

11. Конец 1990-х. Беременность превозносится и демонстрируется без стеснения — в первую очередь, знаменитостями.

12. 2000-е. Беременные носят абсолютно все, что хотят!