Хочет и может! Самая стильная женщина Ливана Ситрида Джааджаа в 51 год смело носит откровенные платья и спортшик

51-летняя Ситрида Джааджаа недавно переизбралась в ливанский парламент и стала одной из всего шести женщин-парламентариев Ливана.

Ситрида начала набирать вес в политике с 1987 года, когда вышла замуж за военного начальника и правохристианского политика Самира Джааджаа. Она стала верной соратницей мужа, и когда в 1994 просирийские власти Ливана отправили его за решетку, возглавила его партию «Ливанские силы», долгие годы борясь за освобождение мужа. В 2005 году активно принимала участие в антисирийской Кедровой революции в Ливане, окончившейся завершением сирийской оккупации. Когда супруг вышел на свободу, Ситрида стала депутатом.

За стилем Ситриды Джааджаа следят все модные ливанки — в свой 51 год она суперорганично носит удобный спортшик, комбинируя футболки с легкими шляпами…

…и не стесняется обнажать плечи в откровенных платьях.

В 2014 году Ситрида вошла в топ-30 самых сексуальных женщин-политиков мира — не сомневаемся, конкуренцию ей мало кто может составить и сейчас.

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Фото:Instagram