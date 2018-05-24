Кто стал новым лицом Biotherm? 

Певица Ариана Гранде, актриса Ева Грин или модель Эмили Ди Донато? Раскрываем секрет бренда!
Biotherm объявил, что новым международным амбассадором марки стала модель Эмили Ди Донато. Она присоединилась к Кристи Тарлингтон-Бернс и Кэндис Свейнпол, представляя восстанавливающую линейку средств Life Plankton.
Ее подход к уходу за кожей полностью воплощает концепцию бренда, который стремится к преображению кожи путем ее оздоровления: «Я так рада присоединиться к семье Biotherm. Мне всегда нравился натуральный состав их средств».
Эмили рассказывает, что она начала пользоваться средствами бренда во время долгих путешествий, когда кожа особенно чувствительна и подвержена стрессам. «Эссенция Life Plankton преобразила мою на тот момент сухую и утомленную постоянными перелетами кожу», — признается модель.
В состав средств входит мощный компонент Life Plankton, который способствует регенерации кожи и успокаивает ее. Сейчас для Эмили средства как никогда актуальны — ведь она готовится к свадьбе, которая состоится этим летом.