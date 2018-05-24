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Кто стал новым лицом Biotherm?
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Кто стал новым лицом Biotherm? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Певица Ариана Гранде, актриса Ева Грин или модель Эмили Ди Донато? Раскрываем секрет бренда!
Biotherm объявил, что новым международным амбассадором марки стала модель Эмили Ди Донато. Она присоединилась к Кристи Тарлингтон-Бернс и Кэндис Свейнпол, представляя восстанавливающую линейку средств Life Plankton.
Ее подход к уходу за кожей полностью воплощает концепцию бренда, который стремится к преображению кожи путем ее оздоровления: «Я так рада присоединиться к семье Biotherm. Мне всегда нравился натуральный состав их средств».
Эмили рассказывает, что она начала пользоваться средствами бренда во время долгих путешествий, когда кожа особенно чувствительна и подвержена стрессам. «Эссенция Life Plankton преобразила мою на тот момент сухую и утомленную постоянными перелетами кожу», — признается модель.
В состав средств входит мощный компонент Life Plankton, который способствует регенерации кожи и успокаивает ее. Сейчас для Эмили средства как никогда актуальны — ведь она готовится к свадьбе, которая состоится этим летом.
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