«Что за наряд похоронного распорядителя?!»: Тина Канделаки в чалме вызвала резонанс в Сети

Журналист Тина Канделаки выбрала для светского мероприятия весьма спорный образ. Общественность усомнилась и в стройности телеведущей, и в наличии у нее хорошего вкуса.

42-летняя Тина Канделаки, которая всегда считалась эталоном элегантности и чувства стиля, в последнее время удивляет своих поклонников выбором нарядов. Недавно она решила примерить комплект в «пижамном» стиле, который не был оценен комментаторами в Сети. А буквально днем позже теледива появилась на важном светском мероприятии в длинном черном закрытом платье с коротким рукавом и чалме. Наряд настолько неудачно сел на фигуре Тины Канделаки, что некрасиво обтянул тело в районе живота и бедер, демонстрируя их неидеальность. Модные критики решили, что это платье просто обезобразило красавицу Тину. К тому же они посчитали, что чалма на голове и такой темный цвет наряда на праздничном мероприятии весьма неуместны и говорят об отсутствии вкуса.

«Ужасный наряд, Тина, старит неимоверно» «Тина, что за неудачный образ? Вы на работу красивее одеваетесь чем на мероприятие» «Что это за наряд похоронного распорядителя?!» «Это платье Вас очень полнит» «Женский монастырь на выезде?» «А к чему этот тюрбан на голове? Волосы не успели помыть?»