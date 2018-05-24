«Что за наряд похоронного распорядителя?!»: Тина Канделаки в чалме вызвала резонанс в Сети 

Журналист Тина Канделаки выбрала для светского мероприятия весьма спорный образ. Общественность усомнилась и в стройности телеведущей, и в наличии у нее хорошего вкуса.
42-летняя Тина Канделаки, которая всегда считалась эталоном элегантности и чувства стиля, в последнее время удивляет своих поклонников выбором нарядов. Недавно она решила примерить комплект в «пижамном» стиле, который не был оценен комментаторами в Сети. А буквально днем позже теледива появилась на важном светском мероприятии в длинном черном закрытом платье с коротким рукавом и чалме. Наряд настолько неудачно сел на фигуре Тины Канделаки, что некрасиво обтянул тело в районе живота и бедер, демонстрируя их неидеальность. Модные критики решили, что это платье просто обезобразило красавицу Тину. К тому же они посчитали, что чалма на голове и такой темный цвет наряда на праздничном мероприятии весьма неуместны и говорят об отсутствии вкуса.
«Ужасный наряд, Тина, старит неимоверно» «Тина, что за неудачный образ? Вы на работу красивее одеваетесь чем на мероприятие» «Что это за наряд похоронного распорядителя?!» «Это платье Вас очень полнит» «Женский монастырь на выезде?» «А к чему этот тюрбан на голове? Волосы не успели помыть?»
Некоторые в очередной раз усомнились в стройности Тины, решив, что она обманывает своих подписчиков в Инстаграме, рассказывая про свои изнурительные тренировки. По их мнению, чаще всего женщина публикует снимки, обработанные в фотошопе. К слову, недавно Канделаки неудачно применила фоторедактор, который не только сделал ее талию меньше, но и «погнул» железные прутья парапета. Тина Канделаки была несколько лет замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого родила двух детей: дочь Меланию и сына Леонтия. В 2010 году их союз распался. В 2014 году Тина вышла замуж за Василия Бровко, который младше нее на 11 лет.