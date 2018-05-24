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И снова джинсы: Брижит Макрон нарушает дресс-код на встрече в Елисейском дворце
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И снова джинсы: Брижит Макрон нарушает дресс-код на встрече в Елисейском дворце 

Harper’s Bazaar 24 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Брижит Макрон не боится нарушать официальный дресс-код: уж слишком ей по душе короткие платья самых разных цветов и узкие джинсы, чтобы отказываться от них ради каких-то условностей. Для встречи с активисткой Латифой ибн Зиатен, которая состоялась в Елисейском дворце, первая леди Франции выбрала синий total look: классические скинни цвета индиго, джемпер и жакет в тон и туфли на высоком каблуке, а ее гостья прибыла в президентскую резиденцию в похожем образе — даже модные правила француженки умеют нарушать элегантно.
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