И снова джинсы: Брижит Макрон нарушает дресс-код на встрече в Елисейском дворце 

Брижит Макрон не боится нарушать официальный дресс-код: уж слишком ей по душе короткие платья самых разных цветов и узкие джинсы, чтобы отказываться от них ради каких-то условностей. Для встречи с активисткой Латифой ибн Зиатен, которая состоялась в Елисейском дворце, первая леди Франции выбрала синий total look: классические скинни цвета индиго, джемпер и жакет в тон и туфли на высоком каблуке, а ее гостья прибыла в президентскую резиденцию в похожем образе — даже модные правила француженки умеют нарушать элегантно.