Серьги-кольца — это новый чокер

Серьги-хулахупы — сегодня новый чокер. Рассказываем, какие из них однозначно стоят вашего внимания.

Любимая игрушка моделей миллениалов в этом сезоне серьги в форме обручей (раньше с таким же рвением они носили только чокеры). Кажется, пора и нам с вами присмотреться к хитовому аксессуару.

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Серьги-обручи не перестают ностить молодые знаменитости — от Беллы Хадид до Кристен Риттер . И они уже даже подкинули самые классные варианты их адаптации. Очень атмосферно круглые серьги смотрятся в паре с толстой резинкой с налетов 80-х, модными оправами и высоким гладким хвостом.

Если хвосты и много аксессуаров — не ваша история, можно уложить распущенные волосы, оставив уши самую малость приоткрытыми, а серьги выбрать помассивнее.

Вариантов сережек-колец выпущено уже неприлично много: и если тонкие вам уже приелись, обратите внимание на пластмассовые, обшитые пушистой тканью или гиперболизированные металлические.