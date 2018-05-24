5 свежих идей, как носить рваные джинсы летом

Прямые, клеш, скинни и кюлоты — мы живем в джинсах! В этом сезоне предлагаем достать из шкафа любимые рваные джинсы. А мы покажем несколько новых вариантах, как их комбинировать с новыми трендами и вещами из вашего гардероба.

Один топ хорошо, а два лучше

Топы и корсеты поверх однотонных маек и рубашек — сейчас так ходят все it-girls и модные инфлюенсеры. А в сочетании с рваными джинсами такой ансамбль смотрится даже лучше. Добавляйте к луку классические лодочки на невысоком каблуке, очки и модную сумку-авоську.

Еще короче

Конечно, отчаяться на такой аутфит сможет не каждая. Но если зимой вы хорошо поработали, то лето не заставит себя ждать. Носите джинсы mom вместе с укороченными топами или боди. Это поможет уравновесить весь образ. А еще выбирайте белую обувь — туфли или ботильоны, чтобы выглядеть так же круто, как Белла Хадид

Denim on Denim

Конечно, самое трендовое сочетание 2018 совсем никак нельзя обходить стороной. Джинсы и рубашка из денима — принц Гарри и Меган Маркл модного мира. И, конечно, не забудьте туфли или босоножки на невысоком каблуке и лаконичные аксессуары в лучших королевских традициях!

Крутая работа

Надеемся, что у вас в офисе нет строгих правил, касающихся гардероба. Потому что этот наряд Джиджи Хадид мы обожаем и считаем, что он отлично подойдет для рабочих будней. Модель подобрала к очень рваным джинсам классическую блузу и легкий тренч, а также серые туфли и маленький клатч. Восторг!

Coachella Vibes

А этот лук подойдет для какого-нибудь музыкального фестиваля. Рваные джинсы в сочетании со свободной кофтой в стиле хиппи создают очень расслабленный наряд. Шляпа, сандалии и сумка с оборками идеально завершают весь образ!