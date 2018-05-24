Первый анонс Burda 7/2018

Всё, что может пригодиться на курорте — комфортные вещи для отдыха.

Жизнерадостная коллекция моделей в духе 60-х.

Женственная юбка-солнце из 1958 года!

Пляжный гардероб для юных серфингистов.

Броские наряды с фольклорной ноткой. Размеры 44-52.