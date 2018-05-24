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Первый анонс Burda 7/2018
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Первый анонс Burda 7/2018 

BurdaStyle.ru 24 мая 2018
Фото: BurdaStyle.ru
Всё, что может пригодиться на курорте — комфортные вещи для отдыха.
Жизнерадостная коллекция моделей в духе 60-х.
Женственная юбка-солнце из 1958 года!
Пляжный гардероб для юных серфингистов.
Броские наряды с фольклорной ноткой. Размеры 44-52.
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