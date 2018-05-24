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Мейкап-баттл в Каннах: Ирина Шейк VS Анна Чиповская. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше
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Мейкап-баттл в Каннах: Ирина Шейк VS Анна Чиповская. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк, чей образ с Каннского фестиваля удостоился высокой оценки нашего эксперта по моде, выбрала классический макияж с акцентом на губы. Ирина нанесла матовую красную помаду с холодным подтоном, которая визуально «отбеливает зубы», сделала выбор в пользу легкой сияющей тональной основы, глаза выделила тушью и слегка оттенила складку века, в уголки глаз нанесла хайлайтер, а бровям придала аккуратную форму. Получился классический макияж в голливудском стиле.
Анна Чиповская решила сделать акцент на глазах. Её выбор — дымчатый макияж смоки айс графитового цвета с растушеванной стрелкой в стиле ретро. Бровям актриса придала естественный вид. На кожу нанесла тональную основу с натуральным сатиновым финишем. Эффект зацелованных губ — один из сезонных трендов в макияже — который придает всему образу нарочитой небрежности, достигнут сочетанием двух оттенков помад. Более тёмный нанесён только на центр губ и растушеван подушечками пальцев. Получилось одновременно ярко и свежо.
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