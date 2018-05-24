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Balenciaga оказались прибыльнее Gucci
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Balenciaga оказались прибыльнее Gucci 

The Blueprint 24 мая 2018
Фото: The Blueprint
Согласно отчету компании Kering, владеющей обоими брендами, Balenciaga обогнали Gucci по скорости роста продаж. Генеральный директор Balenciaga Седрик Чарбит рассказал на конференции Financial Times в Венеции, что рост продаж бренда происходят благодаря миллениалам: «Миллениалы покупают 60% того, что мы продаем». Также он добавил, что изрядная доля продаж приходится на кроссовки Triple S.
По итогам последнего финансового квартала 2017 года, рекордный рост прибыли Kering обеспечил как раз бренд Gucci.
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