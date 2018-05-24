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Диброва поделилась секретами разбора гардероба
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Диброва поделилась секретами разбора гардероба 

Russianshowbiz.info 24 мая 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, опубликовала фото, сделанное на фоне кучи вещей и аксессуаров, и рассказала, почему важно вовремя прибираться в шкафу.
Девушка призналась, что на разбор всех вещей, накопленных за 10 лет жизни, ушло три дня. Мать Полины убедила ее, что нужно разобрать собственный гардероб и детскую одежду, чтобы избавиться от лишнего и понять, сколько ненужных вещей хранится дома.
Диброва заметила, что сумки, которые она покупала в далеком 2007 году, никогда с тех пор не «выгуливались», но Полине было жалко от них избавляться. «Каждый вход в гардероб вызывал страх, вешать было новое некуда — куча хлама и все жалко», — призналась Диброва и назвала себя «Мадам-Коробочка».
Полина рассказала, что такая чистка действительно полезна, она не только освобождает пространство, но и показывает человеку, сколько реально вещей он постоянно носит, а какие покупки были совершены спонтанно и стали абсолютно бесполезными. Диброва пообещала в будущем относиться к вопросу шопинга более ответственно и следить за тем, что отправляется в ее гардеробную.
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