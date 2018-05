Большая игра: музы Chanel как точный расчет Лагерфельда

Сколько раз Клаудиа Шиффер закрывала и открывала показы Chanel в свадебных платьях? Честно говоря, мы сбились со счета. Ее первое Chanel Haute Couture Show случилось еще в 1990 году. Карл обожает свою музу до сих пор — на «прилавках» Amazon за 800 долларов можно заказать большой альбом фотографии Клаудии от Лагерфельда. Напомним, что золотая эпоха супермоделей уже процветала во всю: Наоми, Синди, Клаудия, Кристи, Эль, Ева и Линда — глянцевые имена прошлого века. Один показ с участием той же Шиффер стоил около 30 тысяч долларов, поэтому такая искренняя дружба все равно обходилась дорого.

Линда Евангелиста

Но вы же знаете, как работает тусовка: наряду с Шиффер всегда присутствовали вышеперечисленные имена девушек с головокружительными контрактами. Жизнь Линды Евангелисты могла бы быть совсем другой, если бы не знакомство с уже тогда именитым дизайнером в 1985 году. С помощью нее он показал настоящий гламур высокой моды 90-х. Тем временем, Евангелиста получила абсолютно все: именно ей принадлежит фраза «Мы не просыпаемся с утра, если сможем в день заработать меньше 10 000 долларов». Кстати сейчас, в свои 53, отсуживая миллионы у своего бывшего мужа, она смеется и не понимает, за что ей выплачивали такие гонорары и откуда у нее молодой была такая самоуверенность.

Девон Аоки

Make it big: в 13 лет юную модель по имени Девон Аоки представили Кейт Мосс . Уже тогда она поняла: чтобы быть лучшей в моделинге, нужно обладать внутренним стрежнем, а не ростом в 180+. В 1999 году она появилась на Chanel в образе панка, а в 2000 вернулась с перьями, тем самым, утвердив новый тренд. Рост модели — 1,65. Появление на шоу Лагерфельда не было взрывом ее карьеры: Карл «перехватил» ее после того, как с Аоки познакомились Comme Des Garcons и Balenciaga, а еще после обложки невероятно популярного тогда издания Visionaire, где Аоки позировала в Alexander McQueen. Но именно после Chanel у модели появились крупнейшие контракты с Джереми Скоттом (Moschino), а затем Девон смогла пробиться в актерские круги и получила роль в Форсаже-2. В 2008 модель вернется на показы и сделает прорыв, выйдя на подиум в роли беременной невесты под руку с дизайнером. Great Job, Karl!

Саша Пивоварова

В 2005 году в IMG models (одно из лучших модельных агентств мира) сияет новая звезда из России — Саша Пивоварова. В этом же году она открывала и закрывала Prada и стала фавориткой самой Миуччи. В 2008 году — новое признание, приглашение сняться в календаре Pirelli. И как только Marie Claire назвали Пивоварову моделью года –очевидно, более ждать нельзя, Лагерфельд пригласил девушку на открытие и закрытие показа Haute Couture F/W 2008.

Финансы

Тем временем, в 2011 году статистика продаж Chanel показывала большие цифры: компания отчиталась перед торговой палатой Дании. Благодаря умелому привлечению лиц и грандиозных шоу Лагерфельда и правильной бухгалтерии владельцев компании (о которых известно минимально, что вполне объяснимо) братьях Вертхаймерах, рост продаж составил 26%. Прибыль 2011 года — 5,9 млрд долларов, а всю компанию оценили в 18,5 млрд Статистика лучше только у LVMH и Prada.

Кара и Кира

В 2013 году у Chanel появляется «fresh blood» в виде Кары Делевинь . В интервью для Elle дизайнер говорит о ней довольно много. На вопрос про сравнение Делевинь с Кейт Мосс он отвечает: «Она не Кейт. Это совершенно другой уровень — Кара полна жизни и готова пробовать все. Не каждый может быть Карой». В этом же году британская актриса Кира Найтли стала лицом парфюмерии Coco Chanel и бренд стал шестым в мире по стоимости люксовым брендом.

В интервью Harper’s Bazaar Кендалл Дженнер описывает Лагерфельда тремя прилагательными: смешной, легендарный и неподражаемый. Сам дизайнер, конечно же, на вопрос про «Keeping up with the Kardashians» отвечает: он его не смотрел и Кендалл пришла к нему фактически «без прошлого, но точно со светлым будущем». В 2016 Дженнер знают все, даже те, кто не хочет знать ничего о ней и о самом медийном семействе мира: ее уже боготворит Оливье Рустен (Balmain), а восковая фигура модели уже стоит в Мадам Тюссо. Миллионы лайков и поклонения — Chanel вступает в игру. Обложки Vogue и многомиллионные контракты как последствия затем постоянного сотрудничества с Chanel и Fendi. Апплодисменты!

Итог

Но будет ли этот «звездный» алгоритм работать слаженна спустя годы? По данным РБК, глобальная выручка бренда в 2016 году упала на 9 процентов. При этом чистая прибыль снизилась в 1,5 раза (874 млн долларов), а рентабельность уменьшилась на 22%. Причиной этому называют террористические атаки в Европе и снижение затрат на люкс. Возможно ли, что люди устали видеть самые очевидные лица в рекламных кампаниях и показах? It’s all possible. А пока Карл планирует выпустить коллекцию с Кайе Гербер… Кажется, меняется только борода дизайнера.