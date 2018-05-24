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Фигурный каблук, эмаль и колор-блок: какой получилась коллаборация Ruban for Ekonika
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Фигурный каблук, эмаль и колор-блок: какой получилась коллаборация Ruban for Ekonika 

Harper’s Bazaar 24 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
В капсульной коллекции для «Эконики» Алиса и Юлия Рубан воссоздали мир итальянского экспрессиониста Амадео Модильяни.
Рисунок на холсте стал основным паттерном коллаборации, а знаковые элементы работ Модильяни, глаза и губы, дизайнеры стилизовали в виде витражей — это еще и дань приютившему художника Парижу с его знаменитыми Нотр-Дамом и Сент-Шапель. Туфли на фигурном каблуке в виде палитры и глаза, ботильоны с фигурной стежкой, ботфорты и даже кеды выполнены в цветовой гамме, созвучной той, что использовал сам Модильяни. Это приглушенные оттенки пудового, сизого и более насыщенные бирюзовый и брусничный. Экспрессионистскую капсулу дополняет линейка аксессуаров. В нее вошли рюкзаки, сумки и яркие клатчи, шелковые палантины с фирменным принтом и эмалированные серьги и броши, которые тоже выполнены в «витражной» стилистике. Кроме того, коллаборация является продолжением осенне-зимней коллекции Ruban и прекрасно сочетается со всеми линиями бренда, от pret-a-porter до haute couture.
Коллекция Ruban for Ekonika появится в продаже в начале июля в салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети.
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