12 летних брюк в полоску, как у Амаль Клуни и других звездных модниц 

До лета остается всего неделя, а погода уже радует поздними закатами, жарким солнцем и теплым ветерком, которые даже в каменных джунглях напоминают об отдыхе на морском побережье. Чтобы мысли об отпуске радовали даже в будни (и давали шанс пережить их), предлагаем добавлять в свой гардероб вещи, которые прочно ассоциируются с летом и расслабленным релаксом — например, брюки в полоску самых разных цветов. Широкие палаццо с высокой талией, как у Амаль Клуни, зауженные к низу «морские» модели или асимметричные кюлоты — какая пара будет радовать именно вас?