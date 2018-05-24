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«Питер Аутло»: Outlaw Moscow выпустил капсульную коллекцию вместе с 16station
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«Питер Аутло»: Outlaw Moscow выпустил капсульную коллекцию вместе с 16station 

Собака 24 мая 2018
Фото: Собака
Бренд Outlow Moscow, одевающий главных героев стритстайла Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, выпустил капсульную коллекцию в честь Петербурга. А точнее — Питера: на футболках, свитшотах, толстовках и бейсболках красуется именно такое наименование города. Главной вещью в коллекции стал двусторонний «фанатский» шарф, который можно носить не только зимой, но и летом — на грядущем Чемпионате мира по футболу мы болеем не за команду, а в первую очередь за Петербург.
Вещи можно купить в магазине 16station, выступившем партнером марки по созданию коллекции, а также на сайте outlaw.ru. Стоимость бейсболки составляет 3800 рублей, шарфа — 4500 рублей, футболки — 5500 рублей, а свитшота и толстовки — 9500 рублей.
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