«Питер Аутло»: Outlaw Moscow выпустил капсульную коллекцию вместе с 16station

Бренд Outlow Moscow, одевающий главных героев стритстайла Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, выпустил капсульную коллекцию в честь Петербурга. А точнее — Питера: на футболках, свитшотах, толстовках и бейсболках красуется именно такое наименование города. Главной вещью в коллекции стал двусторонний «фанатский» шарф, который можно носить не только зимой, но и летом — на грядущем Чемпионате мира по футболу мы болеем не за команду, а в первую очередь за Петербург.

Вещи можно купить в магазине 16station, выступившем партнером марки по созданию коллекции, а также на сайте outlaw.ru. Стоимость бейсболки составляет 3800 рублей, шарфа — 4500 рублей, футболки — 5500 рублей, а свитшота и толстовки — 9500 рублей.