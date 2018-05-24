«Бойкот нижнему белью»: Александр Васильев о стиле русских звезд в Каннах

Во-вторых, если вы помните, и на „Оскар“, и на „Золотой глобус“ многие дамы пришли в черном. Таким образом они выступили против сексуальных домогательств в киноиндустрии. Эта тема была самой горячей в Голливуде. А на Лазурном Берегу все было наоборот. Как говорится, из огня да в полымя. Женщины решились чуть ли не на полное раздевание, демонстрируя самые привлекательные части своего тела», — рассказал Александр порталу 7days.ru

По мнению Васильева, самым необычным выходом стало появление Ирины Шейк. Хотя супермодель — лицо бренда нижнего бель Intimissimi, на красную ковровую дорожку она вышла «без оного». «Она пришла в удивительно открытом платье, на грани фола, на грани вульгарности. Открывает абсолютно все места ее тела, которое, следует отметить, по-настоящему дивное. Отдадим должное: Ирина находится в такой форме столько лет!» — сказал Александр.

«Татьяна Навка, как я уже много раз говорил, женщина красивая, яркая и заметная. Недавно мы видели ее на красной дорожке ММКФ. Теперь она приехала на Лазурный Берег. Неудивительно, ведь эта известная спортсменка является клиенткой и рекламным лицом известной ювелирной фирмы. Платье Татьяна выбрала явно дизайнерское, очень скульптурное. Мне нравится. Своим образом Татьяна, бе­зусловно, украсила красную дорожку».

«Виктория Боня тоже, как и Ирина Шейк, решила отказаться от нижнего белья. Наши красотки сказали свое решительное «нет». Они объявили нижнему белью бойкот. А цвет платья очень красивый — нежный оттенок морской волны. Несколько простоватая прическа — обычный хвост. Мне кажется, не слишком подходит для таких роскошных платьев».

«Еще одна наша звезда — Наталья Водянова. Эффектное золотое платье и откровенное декольте: бюстгальтер и тут не нужен. Мне нравится ткань, которая называется ламе. Я рад, что на Лазурном Берегу собралось так много наших соотечественниц. Россия по-прежнему снабжает мир красавицами».