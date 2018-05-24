Весна-лето: самые актуальные вещи сезона со скидкой

Ремни в Farfetch

Ремень с отделкой из телячьей шерсти, Prada, цена: 18 500 руб. вместо 37 000 руб.

В жаркую погоду, когда хочется надевать минимум слоев одежды, стоит помнить об аксессуарах, которые делают образ более интересным и объемным. Например, подобрав ремень с оригинальной фактурой или расцветкой, можно преобразить привычные сочетания — надеть его с удлиненной рубашкой свободного кроя или летящим летним платьем.

Платья макси на ASOS

Платье макси с рукавами клеш и бархатной отделкой, Hope & Ivy, цена: 3 990 руб. вместо 6 990 руб. ​

В жаркую погоду свободное платье макси может стать настоящим спасением. В нем вам будет комфортно благодаря длине и крою. Кроме того, с макси можно создавать образы в самых разных стилях — от бохо до casual.

Летящие блузы в Butik

Блуза свободного кроя в полоску, Comma, цена: 2 200 руб. вместо 4 399 руб. ​

Свободные хлопковые блузы — прекрасное решение для офисного дресс-кода в жаркую погоду. Хотя и после работы они будут выглядеть отлично, например, с джинсами и кедами.

Боди на Lamoda

Боди, Rinascimento, цена: 2 870 руб. вместо 6 399 руб.

Боди — это универсальная вещь, которая сочетается практически с любым вариантом низа. Брюки, юбки, джинсы, комбинезоны с открытым верхом прекрасно смотрятся с боди, а главное — не сборятся и не выглядывают из-под верхнего слоя одежды. Сейчас на Lamoda можно найти как базовые, так и нарядные боди с хорошей скидкой.

Мюли на Shopbop

Мюли, Vince, цена: 14 000 руб. вместо 20 150 руб. ​

Мюли замечательно подходят для теплой погоды. Базовые мюли нейтральных оттенков можно сочетать почти с любой одеждой. Любительницам ярких акцентов подойдут модели с принтом, вышивкой или перьями. Еще один аргумент: они не теряют своей актуальности вот уже который сезон!

Легкие брюки в Tom Tailor

Брюки, Tom Tailor, цена: 3 919 руб. вместо 5 599 руб. ​

Повседневный гардероб в теплое время года сложно представить без брюк из натуральных тканей. Именно такие сейчас можно найти в магазине Tom Tailor с хорошей скидкой!

Вещи из денима в Topbrands

Юбка, One Teaspoon, цена: 5 700 руб. вместо 13 600 руб.

Деним является непреходящим трендом уже многие десятилетия, и сейчас на распродаже в Topbrands можно купить джинсовую куртку или юбку, которые прослужат много сезонов.

Кожаные куртки в Didmarko

Кожаная куртка с трикотажем в Didmarko, цена:21 500 руб. вместо 26 500 руб., заказать: +7 (800) 500-41-67 Самое время приобрести стильные кожаные куртки с хорошей скидкой. Didmarko проводит большую распродажу, на которой можно купить куртки и плащи любых расцветок и фасонов со скидкой до 60%.

Мужские кожаные куртки в Pretender

Кожаная куртка «Хайвей», Pretender, цена: 23 000 руб. вместо 25 000 руб., заказать: +7 (903) 144-40-80 Период распродаж — отличный повод позаботиться о любимом мужчине. В Pretender мужские куртки из натуральной кожи буйвола можно приобрести с хорошей скидкой. А стильные модели с глубокими карманами, застежкой-молнией и минимальными декоративными элементами будут актуальны всегда.

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