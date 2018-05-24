«Не по возрасту и статусу»: Кейт Бланшетт в цветочном образе не впечатлила критика

Австралийская актриса впервые дебютировала в роли председателя жюри Каннского фестиваля, сменив на этом посту испанского режиссера Педро Альмодовара. Почетный титул не заставил Кейт одеваться строже: почти на каждом показе Бланшетт появлялась в смелых нарядах с оголенной спиной.

Cтилист-имиджмейкер Алена Миллен*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Невероятно люблю эту актрису. Но образ королевы цветов меня почему-то не впечатлил, возникает ощущение, что она стянула это платье со старлетки. Подол в виде тюльпана смотрится странно, не по возрасту и статусу. Смущает все — и форма платья, и расцветка детской «цветочной разукрашки». Макияж и прическа, да и вообще сама Кейт — великолепны.