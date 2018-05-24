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«Не по возрасту и статусу»: Кейт Бланшетт в цветочном образе не впечатлила критика
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«Не по возрасту и статусу»: Кейт Бланшетт в цветочном образе не впечатлила критика 

Teleprogramma.pro 24 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Кейт Бланшетт Фото: Jean-Paul PELISSIER/REUTERS
Австралийская актриса впервые дебютировала в роли председателя жюри Каннского фестиваля, сменив на этом посту испанского режиссера Педро Альмодовара. Почетный титул не заставил Кейт одеваться строже: почти на каждом показе Бланшетт появлялась в смелых нарядах с оголенной спиной.
Cтилист-имиджмейкер Алена Миллен*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Невероятно люблю эту актрису. Но образ королевы цветов меня почему-то не впечатлил, возникает ощущение, что она стянула это платье со старлетки. Подол в виде тюльпана смотрится странно, не по возрасту и статусу. Смущает все — и форма платья, и расцветка детской «цветочной разукрашки». Макияж и прическа, да и вообще сама Кейт — великолепны.
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