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Рианна надела джинсовую мини-юбку на встречу с друзьями в Лондоне
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Рианна надела джинсовую мини-юбку на встречу с друзьями в Лондоне 

Журнал ОК! 24 мая 2018
Рианна, впрочем, как и всегда, задаёт тренды. Этим летом 30-летняя звезда предлагает носить короткие джинсовые юбки — она выбрала с двойным поясом — и сочетать их с белыми свободными рубашками.
Фотография: Legion-Media Рианна
Дополнила свой стильный образ РиРи открытыми белыми туфлями и маленькой коричневой сумкой.
Папарацци удалось сфотографировать звезду в Лондоне, когда она выходила с друзьями из популярного клуба, находящегося в районе Мейфэр.
Фотография: Legion-Media Рианна
Кстати говоря, когда Рианна представляла свою первую коллекцию одежды для бренда River Island, на презентацию знаменитость пришла в джинсах также с двойным поясом.
Фотография: Getty Джинсы из коллекции Рианны
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