Рианна надела джинсовую мини-юбку на встречу с друзьями в Лондоне

Рианна , впрочем, как и всегда, задаёт тренды. Этим летом 30-летняя звезда предлагает носить короткие джинсовые юбки — она выбрала с двойным поясом — и сочетать их с белыми свободными рубашками.

Фотография: Legion-Media Рианна

Дополнила свой стильный образ РиРи открытыми белыми туфлями и маленькой коричневой сумкой.

Папарацци удалось сфотографировать звезду в Лондоне, когда она выходила с друзьями из популярного клуба, находящегося в районе Мейфэр.

Фотография: Legion-Media Рианна

Кстати говоря, когда Рианна представляла свою первую коллекцию одежды для бренда River Island, на презентацию знаменитость пришла в джинсах также с двойным поясом.

Фотография: Getty Джинсы из коллекции Рианны