Швейное лето в Крою.ру

Мы собрали самые интересные и востребованные темы кройки и шитья, каждая из которых способна вывести ваш профессионализм на новую орбиту!

Это путь для тех, кто не пасует перед трудностями и готов идти вперёд, чтобы получить максимум знаний, потратив минимум времени.

Мы предлагаем 14 интереснейших программ обучения в режиме швейных интенсив-курсов!

* Точное конструирование для индпошива;

* Женские брюки с идеальной посадкой — построение выкройки и пошив;

* Женские жакеты и пальто конструирование + технология, тонкости проведения примерок и посадки по фигуре

Классическая мужская одежда сегмента лакшери:

* Сорочка;

* Брюки;

* Пиджак на бортовке;

* Жилет;

* Галстуки и бабочки

Конструирование по Мюллеру + особенности технологий 100-летней давности в современном прочтении:

* Женское белье,

* Корсеты,

* Купальники

Конструирование по итальянской технологии:

* Макетирование — создаем форму и объем из плоскости.

* Вечерние и свадебные платья мечты, на корсете

В рамках одного интенсива вы пройдёте полный курс, но за более короткий срок. Например, программа «Конструирование и моделирование женской одежды для индпошива» включает в себя:

Построения основы (база) и моделирование разных форм: — Строим основу юбки:

— прямая; — клиньевая; — коническая.

— Строим основу брюк. — Строим основу платья. — Строим основу рубашки и блузки. — Разбираем построение жакета. — Изучаем особенности построения основы для трикотажных изделий.

— Строим рукава: — Втачной рукав; — 3 вида рукава «реглан»; — 2 вида цельнокроеных рукавов:

— узкий с ластовицей

— широкий «летучая мышь»

— Рубашечный рукав.

— Строим воротники:

— Отложной; — 2 вида воротник-стойка; — рубашечный воротник; — пиджачный воротник; — цельнокроеные воротники — шалька и апаж.

Моделирование одежды — внесение изменений в построенную основу для получения желаемой модели: — Учимся переносить вытачки; — заменяем вытачки складками или сборкой; — расширение юбок брюк и рукавов — параллельное и коническое;

— Моделирование юбок:

— закладываем складки встречные и односторонние; — юбка на запах; — юбка на пуговицах или кнопках; — юбка-тюльпан и бочонок; — юбка на кокетке; — юбка с воланом по низу; — юбка с отрезной баской; — юбка с прямыми рельефами и фигурными; — юбка с цельнокроеным завышенным поясом; — юбка без пояса — на обтачке;

— Моделируем брюки:

— Прямые; — Клеш — сильно расширенные от колена; — Юбка брюки — сильно расширенные от пояса или бедер; — Галифе — с расширением по бедрам и зауженные ниже колена; — Бананы — широкие, сужающиеся книзу брюки; — Джинсы; — узкие — дудочки.

— Моделируем платья: — Прямое; — Платье — футляр; — Отрезное по талии; — Отрезное под грудью; — Платья с рельефами, трех видов.

— Моделируем рукава:

— Узкий втачной рукав; — С расширением к низу; — Рукав — фонарик; — Буф.

— Моделируем рубашки и блузки:

— Прямой силуэт;

— Прилегающий силуэт — рельефы и вытачки; — Платье — рубашка.

— Моделирование жакета:

— прямой — свободный; — классический — прилегающий с вытачками или рельефами; — с баской.

Воображение уже рисует четкую картинку нового швейного проекта? Тогда густой концентрат профессиональных знаний и навыков шитья на интенсив-курсах Крою.ру — это то, что вам нужно!

Раскрываем секреты технологии