Швейное лето в Крою.ру 

Мы собрали самые интересные и востребованные темы кройки и шитья, каждая из которых способна вывести ваш профессионализм на новую орбиту!
Это путь для тех, кто не пасует перед трудностями и готов идти вперёд, чтобы получить максимум знаний, потратив минимум времени.
Мы предлагаем 14 интереснейших программ обучения в режиме швейных интенсив-курсов!
* Точное конструирование для индпошива;
* Женские брюки с идеальной посадкой — построение выкройки и пошив;
* Женские жакеты и пальто конструирование + технология, тонкости проведения примерок и посадки по фигуре
Классическая мужская одежда сегмента лакшери:
* Сорочка;
* Брюки;
* Пиджак на бортовке;
* Жилет;
* Галстуки и бабочки
Конструирование по Мюллеру + особенности технологий 100-летней давности в современном прочтении:
* Женское белье,
* Корсеты,
* Купальники
Конструирование по итальянской технологии:
* Макетирование — создаем форму и объем из плоскости.
* Вечерние и свадебные платья мечты, на корсете
В рамках одного интенсива вы пройдёте полный курс, но за более короткий срок. Например, программа «Конструирование и моделирование женской одежды для индпошива» включает в себя:
Построения основы (база) и моделирование разных форм: — Строим основу юбки:
— прямая; — клиньевая; — коническая.
— Строим основу брюк. — Строим основу платья. — Строим основу рубашки и блузки. — Разбираем построение жакета. — Изучаем особенности построения основы для трикотажных изделий.
— Строим рукава: — Втачной рукав; — 3 вида рукава «реглан»; — 2 вида цельнокроеных рукавов:
— узкий с ластовицей
— широкий «летучая мышь»
— Рубашечный рукав.
— Строим воротники:
— Отложной; — 2 вида воротник-стойка; — рубашечный воротник; — пиджачный воротник; — цельнокроеные воротники — шалька и апаж.
Моделирование одежды — внесение изменений в построенную основу для получения желаемой модели: — Учимся переносить вытачки; — заменяем вытачки складками или сборкой; — расширение юбок брюк и рукавов — параллельное и коническое;
— Моделирование юбок:
— закладываем складки встречные и односторонние; — юбка на запах; — юбка на пуговицах или кнопках; — юбка-тюльпан и бочонок; — юбка на кокетке; — юбка с воланом по низу; — юбка с отрезной баской; — юбка с прямыми рельефами и фигурными; — юбка с цельнокроеным завышенным поясом; — юбка без пояса — на обтачке;
— Моделируем брюки:
— Прямые; — Клеш — сильно расширенные от колена; — Юбка брюки — сильно расширенные от пояса или бедер; — Галифе — с расширением по бедрам и зауженные ниже колена; — Бананы — широкие, сужающиеся книзу брюки; — Джинсы; — узкие — дудочки.
— Моделируем платья: — Прямое; — Платье — футляр; — Отрезное по талии; — Отрезное под грудью; — Платья с рельефами, трех видов.
— Моделируем рукава:
— Узкий втачной рукав; — С расширением к низу; — Рукав — фонарик; — Буф.
— Моделируем рубашки и блузки:
— Прямой силуэт;
— Прилегающий силуэт — рельефы и вытачки; — Платье — рубашка.
— Моделирование жакета:
— прямой — свободный; — классический — прилегающий с вытачками или рельефами; — с баской.
Воображение уже рисует четкую картинку нового швейного проекта? Тогда густой концентрат профессиональных знаний и навыков шитья на интенсив-курсах Крою.ру — это то, что вам нужно!
Раскрываем секреты технологии