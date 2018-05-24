Gucci проиграл грузинскому конкуренту

Модный дом Balenciaga обошел Gucci и стал самым быстрорастущим брендом французского холдинга Kering, сообщает Reuters

В январе Kering объявил о своем решении ориентироваться исключительно на производство продукции класса люкс. Однако согласно исследованию, проведенному агентством, своему росту компания в значительной мере обязана молодому поколению, на которое приходится 60 процентов всех продаж конгломерата.

Тогда креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сконцентрировался на выпуске одежды в уличном стиле, и она обеспечила фирме 100-процентный прирост прибыли.

На данный момент Balenciaga нацелен на достижение годового показателя прибыли равного 1,18 миллиарда долларов США.

Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — получил должность креативного директора Balenciaga в 2015 году.

В апреле Гвасалия выпустил рубашку, изготовленную из 100-процентного полиэтилена. Текстура рубашки с короткими рукавами напоминала мусорный пакет, что было отображено в названии ярко-зеленого изделия — Plastic-Bin shirt. Спереди рубашка оверсайз застегивается на пуговицы, а с обратной стороны на спине золотыми буквами написано название модного дома Balenciaga.