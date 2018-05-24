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Gucci проиграл грузинскому конкуренту
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Gucci проиграл грузинскому конкуренту 

Lenta.ru 24 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Модный дом Balenciaga обошел Gucci и стал самым быстрорастущим брендом французского холдинга Kering, сообщает Reuters.
В январе Kering объявил о своем решении ориентироваться исключительно на производство продукции класса люкс. Однако согласно исследованию, проведенному агентством, своему росту компания в значительной мере обязана молодому поколению, на которое приходится 60 процентов всех продаж конгломерата.
Тогда креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сконцентрировался на выпуске одежды в уличном стиле, и она обеспечила фирме 100-процентный прирост прибыли.
На данный момент Balenciaga нацелен на достижение годового показателя прибыли равного 1,18 миллиарда долларов США.
Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — получил должность креативного директора Balenciaga в 2015 году.
В апреле Гвасалия выпустил рубашку, изготовленную из 100-процентного полиэтилена. Текстура рубашки с короткими рукавами напоминала мусорный пакет, что было отображено в названии ярко-зеленого изделия — Plastic-Bin shirt. Спереди рубашка оверсайз застегивается на пуговицы, а с обратной стороны на спине золотыми буквами написано название модного дома Balenciaga.
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