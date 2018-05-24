Ирина Шейк показала идеальное летнее платье

Супермодель вышла на прогулку с маленькой дочкой в стильном летнем наряде.

Некоторые женщины после рождения ребенка перестают следить за собой, полностью посвящая себя ребенку. Ирина Шейк явно не из их числа! Материнство не мешает ей оставаться одной из самых стильных знаменитостей. Даже на прогулку с дочкой она одевается стильно и гармонично, хотя, казалось бы, это занятие совершенно не подразумевает роскошных нарядов.

На днях супермодель была замечена на улицах Нью-Йорка вместе с маленькой дочкой. Для прогулки Шейк выбрала на первый взгляд простое платье. Красный наряд в стиле ретро выглядел очень женственно и эффектно. Цветочный принт, ряд изящных пуговиц, V-образный вырез, длина чуть ниже колена — кажется, именно так выглядит идеальный летний наряд!

Ирина Шейк дополнила его белыми кедами и парой солнцезащитных очков в oversized-оправе. Самое интересное, что выглядеть так же стильно как супермодель совершенно не сложно: простое красное платье и белоснежные кроссовки найдутся в ассортименте любого недорого бренда!

Между тем, несмотря на статус молодой мамы, звезда не забывает и о светской жизни. В начале мая она вместе с мужем прилетела на Каннский кинофестиваль, где произвела настоящий фурор своим роскошным платьем принцессы.

Как одеться за 1000 рублей: 30 модных и недорогих покупок

7 звезд, которые до славы одевались как провинциалки

Читайте также: