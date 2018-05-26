Ирина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенком

@irinashaykИрина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенкомИрина Шейк (32) тщательно готовится к выходам на красную дорожку. Только недавно, на кинофестивале в Каннах, супермодель продемонстрировала ряд смелых образов, которые подчеркнули ее женственную фигуру. Что касается повседневной жизни, то здесь возлюбленная Брэдли Купера предпочитает стиль кэжуал. Это не только лосины и толстовки, но и романтичные платья. Недавно папарацци вновь поймали молодую маму на прогулке с дочерью Леей. Модель выбрала красное платье с мелким принтом, в качестве обуви — кожаные белые кеды. Солнцезащитные очки и брендовая сумочка дополнили ее look. Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 23 Май 2018 в 9:10 PDT Для другого выхода Шейк предпочла более актуальный образ: мини-платье по типу сорочки и удлиненный пиджак в клетку. На ногах модные шлепанцы, отороченные мехом. Папарацци не раз фотографировали модель в них еще год назад — подобная обувь не теряет актуальности. Таким образом Ирина Шейк доказывает, что выглядеть на прогулке с ребенком женственно, не приложив к этому много усилий, по силам каждой. Пользователи похвалили стиль молодой мамы: «Расслабленно и удобно! Давно смотрю на такие шлепки, тоже подумываю купить!», «Ирина прекрасно выглядит даже с пучком на голове и без макияжа, красавица!». А тем временем Светлана Лобода показала первое фото с новорожденной дочерью. Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 24 Май 2018 в 6:43 PDT Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 4 Май 2018 в 8:57 PDT