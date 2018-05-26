Ещё
Ирина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенком 

Лиза 26 мая 2018
Фото: Лиза
@irinashaykИрина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенкомИрина Шейк (32) тщательно готовится к выходам на красную дорожку. Только недавно, на кинофестивале в Каннах, супермодель продемонстрировала ряд смелых образов, которые подчеркнули ее женственную фигуру. Что касается повседневной жизни, то здесь возлюбленная Брэдли Купера предпочитает стиль кэжуал. Это не только лосины и толстовки, но и романтичные платья. Недавно папарацци вновь поймали молодую маму на прогулке с дочерью Леей. Модель выбрала красное платье с мелким принтом, в качестве обуви — кожаные белые кеды. Солнцезащитные очки и брендовая сумочка дополнили ее look.
Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 23 Май 2018 в 9:10 PDT  Для другого выхода Шейк предпочла более актуальный образ: мини-платье по типу сорочки и удлиненный пиджак в клетку. На ногах модные шлепанцы, отороченные мехом. Папарацци не раз фотографировали модель в них еще год назад — подобная обувь не теряет актуальности. Таким образом Ирина Шейк доказывает, что выглядеть на прогулке с ребенком женственно, не приложив к этому много усилий, по силам каждой. Пользователи похвалили стиль молодой мамы: «Расслабленно и удобно! Давно смотрю на такие шлепки, тоже подумываю купить!», «Ирина прекрасно выглядит даже с пучком на голове и без макияжа, красавица!». А тем временем Светлана Лобода показала первое фото с новорожденной дочерью.
Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 24 Май 2018 в 6:43 PDT  Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 4 Май 2018 в 8:57 PDT
Лиза: последние новости
Алина Кабаева показала самый модный брючный костюм этого лета Галина Юдашкина показала, как стоит носить пиджак с шортами летом Светлана Лобода показала первое фото с новорожденной дочерью
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие изменения участницы «Битвы Экстрасенсов»12
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь82
Секс с точки зрения науки: 10 любопытных фактов2
Откровенный образ Решетовой никто не оценил11
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение