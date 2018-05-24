Burda Fashion Start 2018 — создай свою коллекцию вместе с Burda

Если ты — молодой одаренный дизайнер, мечтаешь создать собственную коллекцию и покорить мир моды, проект Burda Fashion Start 2018 — твой шанс сделать это в самой креативной и самой плодотворной атмосфере.

В ходе конкурса участники создадут капсульную коллекцию из пяти образов для сезона весна-лето 2019, полностью или частично используя выкройки журнала Burda. Мы гарантируем вам удобное рабочее пространство, все необходимые материалы для воплощения ваших задумок в жизнь, встречи с профильными экспертами, ну а взамен ждем от вас море энтузиазма, креативный подход и, конечно, желание победить.

Burda Fashion Start 2018 — это больше, чем просто конкурс, это настоящее реалити-шоу, которое в видео-формате покажет зрителям весь процесс создания коллекции, от задумки до реализации, от эскиза до подиумного показа.

Burda Fashion Start 2018 — это настоящая школа от мира моды, что наглядно могут продемонстрировать участники прошлогодних этапов! В прошлом году заявки на конкурс прислали более 300 человек со всех уголков страны, 20 попали в отборочный этап и рассказать о своих идеях и только 11 лучших получили шанс продемонстрировать свои коллекции.

Финальный показ Burda Fashion Start 2017

Стань одним из лучших вместе с Burda Fashion Start 2018!

Как будет проходить конкурс?

С 2 июля по 13 августа участников ждет настоящий творческий марафон: вам предстоит работать над созданием коллекции под прицелом видеокамер и при поддержке опытных менторов — успешных дизайнеров, владельцев брендов и экспертов fashion-индустрии.

Каждому участнику предоставляются итальянские ткани от магазина Тессутидея, ножницы Fiskars, манекены Royal Dress Forms, а также рабочее пространство, оборудованное профессиональной техникой в школе Grasser.

В ходе работы конкурсантам предстоит справиться с дополнительными заданиями, после каждого из которых один участник, увы, отправляется домой. Ну а в конце пятерка лучших дизайнеров представит свои коллекции на финальном показе 31 августа!

Обязательные условия

1. На протяжении всего конкурса ты должен находиться в городе Москва.

2. Ты должен уметь шить и конструировать, иначе ты не сможешь выполнить конкурсные задания.

3. Внимательно заполни анкету и сними крутую видеовизитку о себе.

Мы ждем ваши анкеты с 21 мая по 15 июня! Заполнить анкету и узнать о конкурсе больше можно на странице Burda Fashion Start 2018!