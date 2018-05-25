Внимание, розыск!

разыскивается Яранцев Алексей Иванович, 28.09.1988 года рождения,

который 21 мая ушел из дома по адресу г. Шелехов 4-й квартал и до настоящего времени не вернулся.

На вид 30 лет, рост 175-180 см, среднего

телосложения. Был одет в светло-серую кофту, черную жилетку, джинсы

темно-синего цвета, кроссовки черные с белыми вставками. При себе имел

рюкзак салатового цвета, сумка серого цвета маленькая через плечо с личными документами.

Лиц, что-либо знающих о месте нахождения

Яранцева А. И., просьба обратиться в отделение полиции либо по телефонам:

02, 102 с мобильного, (839550) 41537.