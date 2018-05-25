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Внимание, розыск!
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Внимание, розыск! 

Хот 25 мая 2018
Фото: Хот
Отделом МВД России по Шелеховскому району
разыскивается Яранцев Алексей Иванович, 28.09.1988 года рождения,
который 21 мая ушел из дома по адресу г. Шелехов 4-й квартал и до  настоящего времени не вернулся.
На вид 30 лет, рост 175-180 см, среднего
телосложения. Был одет в светло-серую кофту, черную жилетку, джинсы
темно-синего цвета, кроссовки черные с белыми вставками. При себе имел
рюкзак салатового цвета, сумка серого цвета маленькая через плечо с  личными документами.
Лиц, что-либо знающих о месте нахождения
Яранцева А. И., просьба обратиться в отделение полиции либо по телефонам:
02, 102 с мобильного, (839550) 41537.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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