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Nike представил обновлённую модель кроссовок Air Zoom Pegasus 35
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Nike представил обновлённую модель кроссовок Air Zoom Pegasus 35 

The Challenger 24 мая 2018
Фото: The Challenger
Впервые эта модель кроссовок, которую особенно любят бегуны на длинные дистанции, появилась 35 лет назад. Всё это время кроссовки постоянно менялись и становились более технологичными. При создании новой модели дизайнеры учли мнение ведущих атлетов мира: так, благодаря наблюдениям и опыту британца Мо Фара, теперь задний бортик кроссовок отвёрнут назад и не натирает кожу в области ахиллова сухожилия.
Традиционным в кроссовках остался верх из прошитой сетчатой ткани, средний слой подошвы из вставки Nike Zoom Air из пеноматериала Cushlon. Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike В новой модели рельефный язычок упростит снятие и надевание кроссовок, шнуровка станет более комфортной для лучшей подвижности стопы, а скошенная подошва обеспечит мягкое приземление и отличную скорость во время бега.
Команда Nike также вдохновилась моделью Nike Zoom Vaporfly 4% и использовала амортизирующую вставку Nike Zoom по всей длине кроссовка. Дизайнеры скомбинировали два варианта воздушной подушки из предыдущих моделей Pegasus и повторили изогнутую форму вставки из волокна Nike Zoom Vaporfly 4%. Новая форма подошвы обеспечивает плавность, естественность движений и возвращает энергию для следующего шага во время приземления.
Новые кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 35 уже доступны на официальном сайте и в фирменных магазинах Nike. Статьи по теме Nike представил новые беговые кроссовки с революционной технологией амортизации Открыта регистрация на digital-забег Nike благотворительного Зелёного марафона «Бегущие сердца»
Запись «Nike представил обновлённую модель кроссовок Air Zoom Pegasus 35» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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