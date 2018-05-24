Студентка колледжа легкой промышленности Алия Мингазова специально к выпускному вечеру сшила себе оригинальное платье. Мы пообщались с молодым дизайнером, узнали секреты мастерства и модные тенденции этого года.
Встречу Алия назначила в Музее моды в Гостином Дворе, где как раз проходит конкурс студенческих работ «Молодой кутюрье». Среди нарядов, заявленных на смотр, — и платье, созданное Алией. В нем она предстанет на выпускном вечере.
— Уверена, как бы девушка ни одевалась в обычной жизни, выпускной — тот самый случай, когда она мечтает почувствовать себя Золушкой, полностью преобразиться, — уверена Алия.
Алия всегда любила шить. Ходила в специализированный кружок, участвовала в конкурсах. Поэтому закономерно, что выбор ее пал на колледж легкой промышленности.
— Мне хотелось скорее окунуться в профессию — и мечта сбылась! — говорит она. — Я учусь на конструктора-модельера и технолога швейных изделий. Но сейчас все мысли заняты подготовкой к выпускным экзаменам.
Среди предметов, которые придется сдавать Алие, есть и исключительно профессиональные. Нужно сшить и представить на суд преподавателей одежду трех видов. Первый — от-кутюр, торжественный наряд для особенных случаев. Второй — прет-апорте, одежда, которая подойдет как для прогулок, так и для торжественных встреч в кафе или ресторане. Третий вариант категории «масс-маркет» — для повседневной жизни.
— Платье на мой выпускной скорее относится ко второму типу. Я специально сшила такой наряд, чтобы его можно было легко адаптировать к ситуации, — объясняет Алия.
НА ПРАЗДНИК МОЖНО КУПИТЬ ГОТОВЫЙ НАРЯД. НО ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ СОЗДАТЬ ЕГО СВОИМИ РУКАМИ
Погрузиться в творчество девушке помогает музыка — ритмичная, в стиле дип-хаус.
— Когда рисую эскизы, сразу представляю, как модель идет по подиуму в моем платье, — делится выпускница.
На пошив платья у Алии ушло два дня. Для профессионала это долго.
— Но ведь я еще пока начинающий специалист, — улыбается девушка. — Основные трудности возникли при выборе цвета и тканей, важно выдержать идеальное сочетание.
Универсальность платья Алии в его двухслойной структуре. Нижний подходит для походов в кино или на выставку, а если сверху надеть накидку — то можно отправляться и на светский раут.
Алия внимательно следит за модными тенденциями, работами именитых кутюрье, посещает сайты известных журналов, которые пишут о моде, ведь это часть ее будущей работы. По нашей просьбе она взялась предсказать, какие платья будут в тренде на грядущих выпускных вечерах.
— Это воланы, салатовые цвета и легкие ткани, — уверяет Алия. — В моде сейчас и джинса, так что можно экспериментировать. К примеру, длинное прилегающее платье из джинсы, а сверху пышный воздушный слой из легких тканей.
Девушка часто шьет себе одежду сама. Это эксклюзив, которым не сможет похвастать ни одна модница.
— Многим тяжело найти вещь по душе, — говорит молодой дизайнер. — Иногда не устраивают какие-то детали — это становится серьезной проблемой. Конечно, можно купить готовое платье. Но лучше воплотить мечту самой.